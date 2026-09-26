Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Belgio, l'Italia pensa già alla Turchia. Il calendario di Nations League prevede per lunedì 28 settembre la seconda giornata e gli Azzurri sfideranno la nazionale di Vincenzo Montella a Bursa. Ad arbitrare la gara sarà Michael Oliver, inglese che ha già diretto in questa stagione Real Madrid-Inter. I guardalinee saranno Stuart Burt e James Maingwaring, ruolo di quarto uomo affidato a Darren England. Al VAR Stuart Atwell.