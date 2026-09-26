Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Belgio, l'Italia pensa già alla Turchia. Il calendario di Nations League prevede per lunedì 28 settembre la seconda giornata e gli Azzurri sfideranno la nazionale di Vincenzo Montella a Bursa. Ad arbitrare la gara sarà Michael Oliver, inglese che ha già diretto in questa stagione Real Madrid-Inter. I guardalinee saranno Stuart Burt e James Maingwaring, ruolo di quarto uomo affidato a Darren England. Al VAR Stuart Atwell.

Sezione: News / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 12:12
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.