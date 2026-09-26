Piotr Zielinski non nasconde l'insoddisfazione della sua Polonia per il pareggio deludente ottenuto ieri contro la Bosnia-Erzegovina: "Il risultato non è assolutamente soddisfacente. Abbiamo dominato i bosniaci nel secondo tempo, mancando solo un gol. Purtroppo non siamo riusciti a segnare e abbiamo pareggiato. Siamo molto insoddisfatti perché volevamo vincere la partita. Abbiamo avuto delle occasioni. Nel bene e nel male, più chiare o meno, ma le abbiamo create. Avremmo dovuto segnare almeno uno o due gol qui", ha affermato il centrocampista dell'Inter. Zielinski, tuttavia, si è mostrato positivo riguardo ad alcuni aspetti del gioco della nazionale. Era la prima partita dopo una lunga pausa e i polacchi sono riusciti a scambiarsi passaggi fluidi e a entrare a tratti nell'area di rigore avversaria: "È stata una bella partita, non ci vedevamo da un po' e a volte forse mancava qualcosa, ma credo che oggi ci siano state tante buone azioni. È un peccato aver ottenuto solo un pareggio, ma abbiamo tre partite e contiamo di vincere". Nel recupero della partita, Zielinski ha avuto tra i piedi il match point: "Dobbiamo vincere questo tipo di partite, ma questo è il calcio. Se non segni, non vinci. Un tiro preciso, non preciso, penso che avrei potuto segnare da lì, se avessi calciato un po' più largo o un po' più alto, saremmo stati contenti".

Ci sono anche dei complimenti al debuttante Wiktor Nowak: "Ha fatto un'ottima impressione, un'aggiunta preziosa alla squadra. Il suo arrivo ha portato molta energia, molta forza, molta grinta. Ed è stato fantastico anche il fatto che volesse spingersi in avanti nella maggior parte delle situazioni", ha dichiarato a proposito della prestazione del centrocampista dello Slavia Praga. All'orizzonte la gara contro la Svezia, col ricordo dell'eliminazione dal playoff per i Mondiali ancora vivo nella mente: "Spero che in Svezia saremo ancora più arrabbiati. Siamo ancora feriti dalla nostra ultima sconfitta. Vogliamo giocare una partita molto migliore lì. A marzo eravamo molto delusi perché non ci siamo qualificati per i Mondiali. Spero che questa volta andrà meglio".