L'Inter Women continua a crescere, sul campo e non solo. Le nerazzurre hanno conquistato poche settimane fa la prima storica qualificazione alla Champions League femminile. Per farlo, chiaramente, è servito un gran lavoro di tutti: dirigenza, staff e squadra. Proprio la rosa è uno dei punti di forza dell'Inter: secondo SoccerDonna, il portale di Transfermarkt dedicato al calcio femminile, ci sono ben due nerazzurre nella classifica delle calciatrici più costose della Serie A Women.

Si tratta di Marija Milinkovic e Cecilía Ran Rúnarsdottir. La prima, classe 2004, colonna portante della difesa nerazzurra e della nazionale bosniaca, si trova al secondo posto. Il suo valore si attesta intorno ai 400mila euro, alle spalle della sola Manuela Giugliano, centrocampista della Roma valutata 450mila euro. Con lei Eva Schatzer della Juventus. Al quarto posto Alba Redondo, ancora della Juventus, che vale 375mila euro. Chiude la top five la coppia composta proprio da Runarsdottir, portiere islandese dell'Inter, e Chiara Beccari: entrambe costerebbero 300mila euro.