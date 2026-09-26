Anche il Corriere dello Sport rifila due insufficienze ai due giocatori dell'Inter in campo ieri sera all'Olimpico con la Nazionale azzurra nella sconfitta per 2-0 contro il Belgio.
Voto 5,5 per Barella. "Regista tuttofare, dietro e avanti, copertura e proposizione, prova a far girare la squadra, qualche volta gli riesce", si legge. Ancora più pesante la valutazione di Esposito, bocciato con un 5. "Uomo d’area puro, palo (ma parte in offside) per scaldare le polveri. Che - colpo di testa a parte - restano bagnate", la pagella.
Sezione: Rassegna / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 10:33
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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