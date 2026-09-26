Sono state svelate le formazioni ufficiali delle varie sfide valide per la 1ª giornata di Nations League. Anche in questa occasione, sono molteplici i giocatori dell'Inter coinvolti con le rispettive Nazionali. Tra i nerazzurri che godranno della titolarità si segnalano Petar Sucic, schierato titolare nella sfida tra la sua Croazia e la Repubblica Ceca, e Manuel Akanji, il quale guiderà la difesa della Svizzera contro la Macedonia del Nord. Siederà in panchina Josep Martinez, convocato a sorpresa dalla Spagna ma escluso dai titolari del c.t. de La Fuente in occasione del big match in casa dell'Inghilterra. Per quanto riguarda gli ex interisti, partiranno titolari anche i croati Perisic e Kovacic, l'albanese Asllani (impiegato contro la Bielorussia) e lo slovacco Skriniar (impegnato contro la Moldova).