A poche ore dal grande evento a scopo benefico organizzato a Piazza Plebiscito a Napoli, il vicepresidente Javier Zanetti parla ai microfoni di Sky Sport per presentare questa importante iniziativa: "Sono 25 anni per la Fondacion PUPI, un grande traguardo per noi. L'Argentina e Napoli hanno un grande legame e oltretutto l'attività della fondazione ha base nel quartiere dove è nato Diego Armando Maradona, Villa Fiorito. Sinceramente speriamo che sia una grande festa".

Quarant'anni fa l'Argentina conquistava il suo secondo Mondiale, trascinata da Maradona. Ci sarà anche un ricordo per lui.

"Quell'anno Diego fece una magia, il gol più bello di tutti i Mondiali. Ci sarà un tributo molto emotivo da parte di Federico Buffa, tutti i presenti potranno goderselo. Questa sera ci saranno anche tanti ex giocatori che hanno fatto molta strada insieme a Diego, è importante che ci siano in questa iniziative perché la sensibilità verso le persone che hanno bisogno è molto importante".