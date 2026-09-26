Walter Novellino, interpellato da TMW, ha parlato degli equilibri della lotta al vertice: “La Roma sta giocando bene. Può dire la sua. L’Inter ha dalla sua parte l’esperienza. Ma Gasperini sta costruendo una Roma molto forte”.

Nazionale, su cosa bisogna lavorare?

“Su quello che Mancini vuole, sulla squadra che vuole mettere in campo. Al momento sono esperimenti. Lavorerei su come tenere il campo. Bisogna capire come vuole giocare”.