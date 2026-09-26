A pochi istanti dal termine della sfida di Nations League tra Italia e Belgio, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha provato ad analizzare in conferenza stampa tutti gli elementi che hanno contribuito alla sconfitta italia per 0-2.

L'analisi di Mancini in conferenza stampa

"Sicuramente ci sono stati pensieri del passato e abbiamo giocato con una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa per 25 minuti abbiamo fatto abbastanza bene e abbiamo avuto occasioni. Sul secondo gol poi abbiamo lasciato loro troppo campo aperto e lì è finita. Quei 25 minuti buoni nella ripresa sono quello da cui dobbiamo ripartire perché abbiamo concesso poco e siamo stati aggressivi. I Mondiali mancati pesano? Sicuramente il peso c'è, ma dobbiamo lasciar andare perché non possiamo pensare al passato. I fischi ci stanno perché i tifosi quando perdi sono arrabbiati, ma non è stato tutto negativo".

Il commissario tecnico ha poi risposto ad una domanda sull'interista Pio Esposito: "È la prima volta che giochiamo così con Moise e Cambiaghi esterni, all'Inter sicuramente è diverso perché ha un modo di giocare diverso. Comunque 60 minuti non possono bastare".