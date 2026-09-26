Pochi episodi, forse nessuno, nella storia del calcio italiano fanno discutere ancora come il contatto Ronaldo-Iuliano, di Juventus-Inter, 26 aprile 1998. Sul tema è tornato ancora una volta Alessio Tacchinardi, ex bianconero, nel podcast "Fischio Finale", dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Tacchinardi ha risposto così alla domanda iniziale: "Lo sfondamento?". Poi, tornando serio, ha detto: "Allora, là non c'è il VAR, che rallenta moltissimo le situazioni. Quando Ronaldo stoppa la palla e si va a scontrare con Mark, va talmente veloce che, ti giuro, non so da arbitro cosa avresti fatto in campo".

Poi ha proseguito: "In TV la vedi miliardi di volte e vedi che Ronaldo parte e Mark magari fa il passo, ma in campo non ti accorgi neanche. Poi in NBA una situazione del genere la guardano dieci minuti gli arbitri, la metà delle volte danno fallo alla difesa e la metà fischiano sfondamento. Io ti dico: 50 e 50, ma in quel momento lì non lo so... per me per un arbitro era terribilmente difficile. Vai di pancia, Ronaldo vola, io non me ne ero nemmeno accorto talmente era veloce la situazione".