Paolo Condò, nell'analisi effettuata sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato della Nazionale, soffermandosi sugli errori che hanno portato ai gol del Belgio: "Il povero Romano ha sbagliato la palla del vantaggio belga, e non si è ripreso dalla delusione. Ma non è certo a lui che si poteva chiedere di guardare negli occhi rivali così scafati: toccava ai Barella, ai Tonali, ai Calafiori, gente che nei club gioca ai livelli più alti, e in Nazionale continua a rinviare la grande prova".