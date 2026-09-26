Paolo Condò, nell'analisi effettuata sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato della Nazionale, soffermandosi sugli errori che hanno portato ai gol del Belgio: "Il povero Romano ha sbagliato la palla del vantaggio belga, e non si è ripreso dalla delusione. Ma non è certo a lui che si poteva chiedere di guardare negli occhi rivali così scafati: toccava ai Barella, ai Tonali, ai Calafiori, gente che nei club gioca ai livelli più alti, e in Nazionale continua a rinviare la grande prova".

Sezione: News / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 15:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione