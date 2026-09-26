"Non possono toglierci quello che abbiamo fatto". Esordisce così Rodri, ex centrocampista del City ora al Barcellona, nella conferenza stampa in nazionale. La risposta arriva direttamente alla domanda sulle contestazioni della FIFA alle clausole violate dai citizens sul Fair Play Finanziario: "Ciò che abbiamo fatto è qualcosa che non si ottiene con i soldi". Rodri, lo ricordiamo, è stato protagonista assoluto del Triplete raggiunto con Guardiola, compresa la rete in finale contro l'Inter.