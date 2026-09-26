"Non possono toglierci quello che abbiamo fatto". Esordisce così Rodri, ex centrocampista del City ora al Barcellona, nella conferenza stampa in nazionale. La risposta arriva direttamente alla domanda sulle contestazioni della FIFA alle clausole violate dai citizens sul Fair Play Finanziario: "Ciò che abbiamo fatto è qualcosa che non si ottiene con i soldi". Rodri, lo ricordiamo, è stato protagonista assoluto del Triplete raggiunto con Guardiola, compresa la rete in finale contro l'Inter.

Sezione: News / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 19:34
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione