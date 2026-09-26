La Supercoppa Italiana torna in patria dopo quattro edizioni consecutive disputate a Riad. La Lega Serie A ha stabilito che Inter-Lazio si giocherà il 22 dicembre alle 21 a San Siro, in gara secca tra i campioni d’Italia e i finalisti della Coppa Italia.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’Inter sarà un appuntamento particolarmente significativo, anche per la possibilità di conquistare il terzo trofeo nazionale dell’anno dopo Scudetto e Coppa Italia. Per Chivu rappresenterà inoltre l’occasione di prendersi una rivincita dopo l'eliminazione ai calci di rigore contro il Bologna nella passata competizione e aggiungere un altro titolo alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra.

I precedenti

San Siro evoca ricordi positivi per l’Inter in questa competizione. Nelle 6 edizioni giocate dai nerazzurri al Meazza, 5 le vittorie. Spicca la pazza rimonta da 0-3 a 4-3 contro la Roma nel 2006. L’ultima Supercoppa disputata al Meazza risale al gennaio 2022, quando i nerazzurri superarono la Juventus per 2-1 ai supplementari grazie al gol decisivo di Alexis Sanchez.

Anche la Lazio ha però una storia particolare nella competizione contro l’Inter. I biancocelesti hanno vinto le due sfide precedenti alla semifinale di Riad del 2024 (3-0 in favore dell'Inter), imponendosi 4-3 nel 2000 e 2-1 nel 2009. In quell'edizione del 2009, tra l'altro, Chivu era in campo con la maglia nerazzurra.