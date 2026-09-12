L'Inter celebra sui social l'ultima perla in nerazzurro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese è infatti andato a segno in occasione della sfida vinta contro l'Udinese per 5-1 in data 23 maggio 2021, ultima giornata della stagione 2020/2021 nonché occasione per festeggiare lo Scudetto numero 19. Quel giorno, in gol anche Young, Lukaku, Lautaro su rigore e Perisic. Utile solo per le statistiche la rete dal dischetto del bianconero Pereyra

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 22:57
Autore: Carlo Gamba
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