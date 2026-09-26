Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del suo percorso da calciatore, mostrando ammirazione per Ronaldo il Fenomeno: "Sono stato sempre attaccato alla palla, sono stato sempre attaccato a Ronaldo il Fenomeno". Prima dell'epoca dei social e dei video sempre disponibili sul web, c'era una videocassetta consumata a forza di guardarla: "Avevo questa videocassetta di Ronaldo il Fenomeno e penso tutti i giorni, più volte, la guardavo e andavo fuori a provare".

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 12:55
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione