Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del suo percorso da calciatore, mostrando ammirazione per Ronaldo il Fenomeno: "Sono stato sempre attaccato alla palla, sono stato sempre attaccato a Ronaldo il Fenomeno". Prima dell'epoca dei social e dei video sempre disponibili sul web, c'era una videocassetta consumata a forza di guardarla: "Avevo questa videocassetta di Ronaldo il Fenomeno e penso tutti i giorni, più volte, la guardavo e andavo fuori a provare".