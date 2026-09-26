Tra i vari ospiti presenti a Napoli per i festeggiamenti per i 25 anni della Fondazione PUPI di Javier Zanetti vi è anche Ivan Ramiro Cordoba, intrattenutosi con i giornalisti presenti per fornire un proprio bilancio a seguito delle prime uscite stagionali dell'Inter.

L'ex difensore colombiano avverte i nerazzurri

"Al di là delle difficoltà dimostrate, fossi nell’Inter mi guarderei comunque le spalle perché il Napoli è molto forte e ha un grande allenatore. Il campionato è solo all’inizio. Questo Napoli sarà sicuramente competitivo, come ha fatto in questi anni".

Sul possibile percorso dei nerazzurri in Champions League: "Una squadra così deve sempre cercare di lottare per le cose più importanti. Penso sia attrezzata per arrivare fino in fondo in Europa. Deve essere quello l’obiettivo di ogni giocatore".

L'ex difensore nerazzurro ha poi concluso menzionando il suo ex compagno di squadra Cristian Chivu, ora allenatore del Biscione: "Quando ha deciso di accettare l'incarico sapeva di poter allenare una squadra che può vincere tutto. È un allenatore da Inter perché conosce l’Inter. Una cosa mi piace tantissimo di lui? Vive il calcio con una semplicità pazzesca. Tanti pensano o fanno pensare che non sia così semplice invece".