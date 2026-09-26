Anche Tuttosport rifila due insufficienze a Esposito e Barella dopo le prestazioni dei due nerazzurri ieri sera all'Olimpico in occasione del match di Nations League tra Italia e Belgio, terminato con il risultato di 2-0 in favore della Nazionale di van Bommel.

Stesso voto (5,5) per entrambi. "Cerca l’imbucata con costanza, ma serve Pio in verticale troppo tardi per evitare il fuorigioco. Un suo passaggio impreciso sulla trequarti innesca il contropiedone di Lukebakio per il 2-0 che chiude i conti", il commento alla pagella di Barella.

"Si batte e si sbatte: prende un palo all’8’ pt, ma è in offside. Poi Lammens gli nega la gioia del gol", invece il giudizio sulla prestazione di Esposito. 
 

Sezione: Rassegna / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 11:01
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.