In occasione del postpartita della sfida di Nations League tra Italia e Belgio, il commentatore tecnico Giuseppe Bergomi ha voluto analizzare la sconfitta degli Azzurri su Sky Sport, evidenziando come il migliore tra i centrocampisti italiani sia stato l'interista Nicolò Barella: "C’è da lavorare, ma penso che Mancini abbia delle idee e dovrà avere tempo. Già oggi, però, mi aspettavo qualcosa di diverso. Il nostro campionato sta proponendo tante cose, ci stiamo divertendo a vedere le partite: ogni squadra ha delle peculiarità. Questa Italia non ha proposto niente di quello che stiamo vedendo. Il migliore a centrocampo è stato Barella, che però è già nel giro da tempo e non fa parte del nuovo corso".