Potrebbe essere arrivata l'ora della grande occasione di Yann Bisseck. Come riportato dal quotidiano tedesco Kicker, Jurgen Klopp - neocommissario tecnico della Germania - starebbe meditando sulla possibilità di offrire una maglia da titolare al difensore nerazzurro in vista della gara contro la Grecia, incontro valido per la 2ª giornata di Nations League. A far posto al difensore dell'Inter dovrebbe essere Schlotterbeck, non al massimo della condizione visti i pochi minuti disputati in stagione a causa di un infortunio. Il classe 2000 dovrebbe così andare a comporre il tandem difensivo insieme a Tah

Sezione: Focus / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 20:59
Autore: Carlo Alberto Gamba
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