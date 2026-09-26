Zinedine Zidane, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro la Turchia: "È una prima volta positiva. Non è semplice venire a giocare in Turchia, con un’atmosfera complicata. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare". Sull'approccio: "Abbiamo pressato alto e visto tante cose interessanti, considerando che abbiamo fatto soltanto tre allenamenti e mezzo". L'emozione? "È qualcosa di speciale. Ci godiamo questo momento", ha detto Zidane. L'interista Diouf non ha trovato spazio ieri e potrebbe giocare nei prossimi impegni.