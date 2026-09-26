Due insufficienze per Barella e Pio Esposito, i due nerazzurri in campo all'Olimpico con la Nazionale azzurra nella prima partita del Mancini 2.0., nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport.

Voto 5 per il centrocampista nerazzurro: "Il dialogo con Pio funziona, peccato che dentro i 90' ci sia altro: corre, corre a vuoto. Spuntato e prevedibile". Per l'attaccante invece voto 5,5: "Vive nella grande sofferenza: se c'è da aggredire lo spazio lo fa,  se c'è da prendersi il pallone, spalle alla porta, c'è. Già, spalle alla porta: il guaio nasce proprio nel modo in cui viene innescato". 

Sezione: Rassegna / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 09:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.