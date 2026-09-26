Al termine della sconfitta dell'Italia per mano del Belgio in occasione dell'esordio stagionale in Nations League, l'ex tecnico Andrea Stramaccioni ha commentato ai microfoni della RAI la partita degli Azzurri, soffermandosi sulla prestazione di Pio Esposito: "Esposito ha avuto pochissimi palloni giocabili avuti nel primo tempo: il palo che ha preso era un gol in fuorigioco, ma sarebbe stata una conclusione di grande qualità. Protagonista assoluto in area di rigore: un tiro gli è stato parato da Lammens, comunque un punto di riferimento costante". Il tecnico romano ha poi espresso un parere piuttosto lusinghiero sul centravanti dell'Inter: "Deve diventare un punto fermo di questa squadra. Oggi non lo avrei tolto per esempio perché era un riferimento costante".