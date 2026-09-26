Dopo la delusione della gara di ieri, l’Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare subito al lavoro in vista della sfida di lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella, in programma all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa.

Una partita già importante per il cammino degli azzurri in Nations League, nella quale Mancini potrebbe apportare diverse modifiche alla formazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport in difesa tornerà Bastoni, assente contro il Belgio per squalifica, mentre Kayode potrebbe trovare spazio sulla fascia destra al posto di un Di Lorenzo apparso sottotono. Possibili novità anche con Scalvini, Frattesi e Maldini, tutti subentrati nella ripresa.

Tra i candidati a una maglia da titolare figurano inoltre Zaniolo sulla fascia destra, Doumbia e Fagioli in regia. In difesa, infine, uno tra Ruggeri e Ahanor potrebbe far rifiatare Calafiori.

Sezione: Focus / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 10:19
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.