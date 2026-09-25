Non è stata una serata brillante per l'Italia, ancora meno per i due giocatori dell'Inter coinvolti nell'amaro secondo esordio da commissario tecnico di Roberto Mancini. A rovinare la serata degli Azzurri è stato il Belgio, uscito vincitore dallo stadio Olimpico di Roma per 0-2 in occasione della gara inaugurale di questa giornata di Nations League. Due i nerazzurri impiegati in questa storta serata della Nazionale italiana: Nicolò Barella e Pio Esposito.

Brutta prestazione da parte del centrocampista sardo, mai realmente dentro la partita e apparso terribilmente in difficoltà in occasione del primo tempo, occasione in cui il pressing asfissiante dei belgi ha messo a dura prova la sua capacità di impostare e di provare ad inserirsi in area. Il culmine in negativo della serata si verifica al minuto 69' quando, nel provare ad impostare per vie orizzontali, il classe 1997 innesca il sanguinoso contropiede che permette a Lukebakio di firmare il definitivo 0-2.

Non è andata meglio al centravanti stabiese, decisamente più volenteroso e propositivo del campagno di squadra ma anch'egli lontano - seppur di poco - dalla sufficienza. Il classe 2005 prova a sgomitare tra la grinfie di Machele e Ngoy e a trovare connessione con i compagni Cambiaghi e Kean, sacrificando di fatto la sua vena realizzativa a favore dei tentativi di sgusciate dagli esterni. Nonostante i tanti movimenti, l'ex Spezia non riesce ad incidere completamente sul match, venendo poi rilevato da Maldini al 65'.