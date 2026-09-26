Domani alle 13, l'Inter Women di David Sassarini, reduce dallo splendido debutto in Women's Champions League contro l'Hacken, debutterà nell'edizione 2026-2027 della Serie A Women ospitando la Fiorentina all'Arena Civica. Intervistata da Inter TV, Chiara Robustellini esprime tutta la sua voglia di cominciare questo torneo: "Finalmente anche per noi inizia il campionato. Siamo cariche, dopo il risultato positivo contro l'Hacken vogliamo portare avanti quanto di buono c'è stato. Vogliamo crescere giorno dopo giorno migliorando ogni dettaglio".

L'Inter ha tanti volti nuovi, eppure sembrate una squadra che gioca insieme da tantissimo tempo.

"Sì, sono cambiate tante cose. Siamo contente perché ci piace l'identità di gioco che stiamo mostrando. Siamo solo all'inizio e c'è tanto da migliorare, lavoriamo giorno dopo giorno con tanto sacrificio per alzare sempre più l'asticella".

Il mister usa spesso la parola coraggio parlando della squadra.

"Sicuramente è la parola che più ci descrive, il mister vuole che abbiamo sempre coraggio anche quando l'avversario sembra un pochino più forte. Ma se metti in campo quel qualcosa in più e il coraggio che ci vuole, l'Inter può giocarsi benissimo partite importanti secondo me".

Quanto è importante iniziare bene in campionato contro un'avversaria temibile?

"Sicuramente è importante, dovremo mettere il 100% come nostro solito. È un percorso più lungo della Champions, vogliamo iniziare col piede giiusto per fare più punti possibile e giocarci il campionato".

Quanto conterà la profondità del gruppo con tanti impegni ravvicinati?

"Conta come ogni partita, è importante gestire carichi e gestire le calciatrici rendendole pronte per ogni partita. In questi momenti di fatica la forza del gruppo è fondamentale. Il nostro gruppo è unito e sono sicura che daremo il 100% per raggiungere i nostri obiettivi".