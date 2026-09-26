Settimana da sogno per Haley Bugeja: l'attaccante dell'Inter Women ha segnato il gol decisivo nella vittoria della sua squadra contro l'Hacken, nell'esordio assoluto in Women's Champions League. Esordio per il club, ma anche per la classe 2004, che oggi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Bugeja: "Il gol all'Hacken? Un sogno, ma ci aspettano traguardi ancora più grandi"

L'ex Sassuolo, tornando sul gol contro le svedesi, ha raccontato: "Quella è partita è stata una di quelle che non si scorderà mai e che ha aumentato la consapevolezza in noi stesse. C’erano tante aspettative su di noi ma siamo riuscite ad andare oltre. Ma non dobbiamo fermarci qui". Bugeja ha rivelato poi di non aver ancora realizzato quanto fatto: "Era un sogno che avevo da bambina ma, per quanto sia felice, probabilmente non riuscirò a realizzare al cento per cento cosa ha significato finché non finirà questa stagione. Perché sono convinta che ci sono traguardi ancora più grandi che ci aspettano".

Elogi anche per mister Sassarini: "Lo conosco da due o tre mesi, ma già capisco come sta e cosa pensa dal suo sguardo. E dopo la partita non mi ha detto proprio niente a parte un 'brava', però mi ha dato un grande abbraccio. Non è una cosa che succede tutti i giorni, è una bella soddisfazione anche questa. Era contento per me ma conoscendolo so che da me si aspetta anche che potessi fare meglio, magari due gol e non solo uno. Le aspettative alte non mancano mai e noi in campo possiamo sempre fare di più".

Serie A, Bugeja rilancia: "Voglio di più"

"Questo è il mio quarto anno qui e penso che siamo molto più mature, ma soprattutto viviamo una crescita costante. Però non mi basta, voglio di più e lavoreremo su tanti fattori insieme al mister. Ogni allenamento è come una lezione", ha spiegato Bugeja guardando alla nuova Serie A Women. All'esordio l'Inter sfiderà la Fiorentina, all'Arena Civica. Parlando dello stadio nel cuore di Milano la maltese ha detto: "È casa a tutti gli effetti. Ho tanti bei ricordi, di vittorie, di gol, di momenti dopo le partite con la mia famiglia. Iniziare lì questo campionato è speciale, non vedo l'ora. Il nostro stadio deve diventare di quelli in cui è difficile entrare per le avversarie".

L'attaccante dell'Inter Women ha concluso: "La sensazione che possiamo fare tante cose buone c’è. Vogliamo vincere perché sappiamo che la squadra ha le qualità per farlo. Vincere il campionato è un obiettivo enorme, ma spero che riusciremo a iniziare nel miglior modo possibile".