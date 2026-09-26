Si avvicina il momento della consegna del Pallone d'Oro. Tra i trenta giocatori nominati c'è anche il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, che oggi si è visto dedicare, sui canali social del premio, un video di presentazione. Cinquantacinque partite, trenta gol, dieci assist: questi i numeri dell'argentino. Pur non essendo tra i favoriti, per l'attaccante nerazzurro e per il club l'ennesima nomination rappresenta sicuramente motivo d'orgoglio. In passato si è classificato 21° nel 2021, 20° nel 2023, 7° nel 2024 e 20° nel 2025.