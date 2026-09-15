Abituato ai ritmi e allo spettacolo della Premier League da ormai tanti anni, Curtis Jones non può dire di essersi annoiato nelle sue prime partite giocate in Italia con la maglia dell'Inter. Dopo l'esordio soft a Cagliari, in cui i nerazzurri hanno amministrato giusto con un brivido il minimo scarto nel punteggio, l'inglese in seguito è stato protagonista di due match in Serie A dall'andamento folle come Inter-Napoli 3-2 e Inter-Udinese 5-3. Senza contare la sfida di Champions League contro il Real Madrid che poteva terminare con un punteggio ben più ampio del 2-1 finale. Una serie di partite che hanno fatto esclamare all'ex centrocampista del Liverpool una sola parola: "entertainment". Ovvero divertimento. Come dargli torto...