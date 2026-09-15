Abituato ai ritmi e allo spettacolo della Premier League da ormai tanti anni, Curtis Jones non può dire di essersi annoiato nelle sue prime partite giocate in Italia con la maglia dell'Inter. Dopo l'esordio soft a Cagliari, in cui i nerazzurri hanno amministrato giusto con un brivido il minimo scarto nel punteggio, l'inglese in seguito è stato protagonista di due match in Serie A dall'andamento folle come Inter-Napoli 3-2 e Inter-Udinese 5-3. Senza contare la sfida di Champions League contro il Real Madrid che poteva terminare con un punteggio ben più ampio del 2-1 finale. Una serie di partite che hanno fatto esclamare all'ex centrocampista del Liverpool una sola parola: "entertainment". Ovvero divertimento. Come dargli torto... 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 15:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.