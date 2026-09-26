Il Direttore Generale del Bari, Pierpaolo Marino, ha parlato in conferenza stampa della situazione di calciomercato dei Galletti, facendo anche un riferimento scherzoso a Real Madrid e Inter: "Per me Cerofolini assieme ad altri calciatori è un punto fondamentale della progressione che vogliamo fare. Non è destinato a stare un anno o sei mesi. Salvo arrivi il Real Madrid: neppure l'Inter ci riesce a quel punto, o forse a stento con Lautaro".