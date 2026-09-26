Il Direttore Generale del Bari, Pierpaolo Marino, ha parlato in conferenza stampa della situazione di calciomercato dei Galletti, facendo anche un riferimento scherzoso a Real Madrid e Inter: "Per me Cerofolini assieme ad altri calciatori è un punto fondamentale della progressione che vogliamo fare. Non è destinato a stare un anno o sei mesi. Salvo arrivi il Real Madrid: neppure l'Inter ci riesce a quel punto, o forse a stento con Lautaro".

Sezione: News / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 13:37 / Fonte: TuttoC
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione