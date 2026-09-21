Un’altra doppietta, la seconda in campionato, per rilanciare l’ennesima rimonta dell’Inter. Contro la Roma, Lautaro Martinez ha segnato altri due gol dal peso specifico molto importante, dopo quelli realizzati contro il Napoli, proprio nel testa a testa sul campo con Donyell Malen, mattatore assoluto di questo inizio di campionato. Sei gol per il neerlandese, che ora vede avvicinarsi a quattro l’argentino: secondo i betting analyst di Betflag e Better, il Toro fa un grande passo avanti per il titolo di capocannoniere passando a 3,00, una quota dimezzata rispetto al 6,00 di pochi giorni fa. Malen rimane favorito ma a 1,85, in leggero rialzo (la scorsa settimana si giocava a 1,50).

Si riaccende la sfida, quindi, per quella che sembra essere una corsa a due. Il terzo giocatore in lavagna, infatti, è Marcus Thuram, staccatissimo a quota 20,00, seguito da un folto gruppetto a 25,00, tra cui l’altro interista Francesco Pio Esposito, i bomber di Milan e Napoli, Gonçalo Ramos e Rasmus Hojlund, e le grandi sorprese di Monza e Frosinone, ovvero Gustavo Varela e Antonio Raimondo.