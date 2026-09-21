A posteriori, Mario Giuffredi considera una specie di 'benedizione' il mancato approdo al Napoli del suo assistito, Sebastiano Esposito, che a fine mercato ha lasciato il Cagliari per trasferirsi al Sassuolo. "A volte le cose che non si fanno sono le cose migliori, come Sebastiano Esposito al Napoli", ha ammesso l'agente dell'attaccante scuola Inter, parlando al 'R Star Palermo Football Meeting'.

"Mi è dispiaciuto perché per un napoletano come Sebastiano andare a Napoli sarebbe stato il sogno da bambino che avrebbe realizzato. Ma mi sono reso conto che per il giocatore poteva essere la scelta più sbagliata che potessi fare. E non potevo fare scelta migliore che mandarlo a Sassuolo", ha aggiunto Giuffredi.

Il buon avvio in maglia neroverde, con tanto di gol nella vittoria contro la Juve, è valso a Esposito la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale: "Deve ringraziare una sola persona, ossia Guido Angelozzi, Era il direttore che l'ha voluto a Cagliari, si è speso tantissimo per lui anche durante l'anno. E il direttore bravo è quello che ti sostiene. A fine campionato Sebastiano era un giocatore migliorato, e questo grazie a lui", ha concluso Giuffredi.