Lautaro Martinez spiensierato su una bici a noleggio per le strade di Milano. A condividere il momento sui social è stata la moglie Agustina Gandolfo, che ha pubblicato una clip sui social.

Nel video, diventato virale sui social, l’attaccante nerazzurro appare sorridente e spensierato, tra risate e scherzi, mentre si gode la città lontano dai riflettori come accade poche volte. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 13:22
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.