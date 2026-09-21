13 punti in 5 partite rappresentano un primo tassello interessante per l'Inter di Chivu, che si trova al comando della classifica in compagnia di Lazio e Roma. Adesso si va alla sosta per le nazionali. Una sosta abbastanza lunga, che durerà per tre settimane. Si ritorna in campo il 10 ottobre per l'impegno di San Siro contro il Parma. Sarà il primo appuntamento dei sette match in venti giorni (praticamente una partita ogni tre giorni). Tre giorni dopo sarà la volta di Inter-Bruges, poi la sfida del Dall'Ara contro il Bologna, dunque arriverà lo Shaktar a San Siro il 21 ottobre. Tra il 25 e il 31 ottobre triplice impegno di A: Inter-Fiorentina, Venezia-Inter e il derby a concludere un mese infuocato.