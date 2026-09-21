Yann Bisseck non farà parte dell'undici titolare che Jurgen Klopp sceglierà per la sua prima partita da ct della nazionale tedesca, in programma giovedì sera, contro i Paesi Bassi. E' la convinzione espressa da Lothar Matthaus, dalle colonne di Sky Sport Deutschland, in un articolo in cui si dice abbastanza sicuro che l'ex manager del Liverpool si affiderà all'esperienza dei senatori per un appuntamento così prestigioso che sconsiglia qualsiasi tipo di esperimento di formazione.

Matthaus, comunque, resta convinto del valore assoluto del difensore dell'Inter, per il quale non ha mai nascosto di avere un debole: "In difesa, considero Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck come titolari certi. Ma Yann Aurel Bisseck è molto più di una semplice alternativa: sta giocando in modo eccezionale in Italia. La scorsa settimana ero a Milano (per Inter-Udinese, ndr): tutti ne parlano bene e il club gli ha rinnovato il contratto".