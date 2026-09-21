Roberto Di Fonzo, CEO di Sisal & Flutter Sea, intervenuto nel corso della presentazione del campionato di pallacanestro LBA 2026-2027 del quale l'azienda sarà title sponsor col marchio Sisal Club, rivendicando il ruolo che la sua azienda ha avuto nella crescita dello sport nel nostro Paese: "Da 80 anni accompagniamo le passioni sportive degli italiani, è una partnership che abbiamo voluto con grande determinazione che conferma il nostro ruolo di protagonisti nel mondo dello sport, cominciato con la schedina".

A queste parole risponde il presidente della FIP Gianni Petrucci: "Quando Giulio Andreotti fece 50-50 dei soldi delle schedine tra sport e stato, Sisal è stata antesignana. Il gioco delle scommesse sportive ha sconfitto il totonero. Per questo le società chiedono oggi il ritorno del betting, per far tornare allo sport una percentuale delle scommesse sportive”.