Archiviata Roma-Inter, l'ultima partita prima della sosta, Manuel Akanji in queste ore è già entrato in clima nazionale. Il difensore nerazzurro, infatti, ha raggiunto oggi il ritiro della selezione svizzera in quel di Belek, in Turchia, luogo scelto dal ct Murat Yakin per preparare la gara di Nations League contro la Macedonia del Nord di sabato prossimo.

Dopo quel match, i rossocrociati voleranno in Scozia il 29 settembre, quindi torneranno in patria per affrontare la Slovenia e ancora la Macedonia del Nord, rispettivamente il 3 e 6 ottobre. "Di nuovo insieme. Massima concentrazione sulle prossime partite", ha scritto su Instagram l'ex difensore del Manchester City. Che ha ritrovato i suoi connazionali dopo la Coppa del Mondo, terminata per gli elvetici ai quarti di finale, a causa dell'eliminazione per mano dell'Argentina. 

Sezione: Focus / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 22:52
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.