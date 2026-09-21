Archiviata Roma-Inter, l'ultima partita prima della sosta, Manuel Akanji in queste ore è già entrato in clima nazionale. Il difensore nerazzurro, infatti, ha raggiunto oggi il ritiro della selezione svizzera in quel di Belek, in Turchia, luogo scelto dal ct Murat Yakin per preparare la gara di Nations League contro la Macedonia del Nord di sabato prossimo.

Dopo quel match, i rossocrociati voleranno in Scozia il 29 settembre, quindi torneranno in patria per affrontare la Slovenia e ancora la Macedonia del Nord, rispettivamente il 3 e 6 ottobre. "Di nuovo insieme. Massima concentrazione sulle prossime partite", ha scritto su Instagram l'ex difensore del Manchester City. Che ha ritrovato i suoi connazionali dopo la Coppa del Mondo, terminata per gli elvetici ai quarti di finale, a causa dell'eliminazione per mano dell'Argentina.