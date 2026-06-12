Con il suo imminente trasferimento al Real Madrid poco prima dell'inizio dei Mondiali, Denzel Dumfries raggiunge un nuovo apice nella sua già brillante carriera calcistica. Il terzino destro, che negli anni si è imposto come colonna dell'Inter ed è diventato indispensabile per la Nazionale olandese, è sempre stato convinto di poter raggiungere la vetta, fin dai tempi in cui giocava per l'Heerenveen. Quell'Heerenveen che però inizialmente aveva qualche dubbio su di lui, tanto che quando lo osservò per la prima volta nel 2015 gli diede una valutazione insufficiente, per poi progredire col tempo. Ricorda l'ex capo scout del club neerlandese, Karel Brandsma: "Denzel era impulsivo, imperfetto dal punto di vista tattico e tecnico, e impreciso nelle posizioni. Ma aveva un'energia e una forza fisica incredibili. Ed era incredibilmente ambizioso".

Heerenveen il trampolino di lancio

Il team di osservatori ha prodotto diciassette rapporti su Dumfries in un periodo di quasi due anni prima che iniziassero le trattative con lo Sparta nel 2017. L'Heerenveen lo acquistò dal club di Rotterdam per 750.000 euro. Firmò un contratto quadriennale, ma informò la dirigenza del club che sarebbe rimasto al massimo per una stagione. "L'Heerenveen è stato un trampolino di lancio per Denzel e sono convinto che sfonderà anche al Real Madrid, non ho alcun dubbio", conclude Brandsma.