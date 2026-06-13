L'Inter della prossima stagione è già (quasi) pronta. Il desiderio di Cristian Chivu è di avere una rosa al completo per il ritiro in Germania, in modo da poter lavorare fin dal primo giorno con tutta la squadra che avrà a disposizione. Finora l'unica ufficialità è quella di Aleksandar Stankovic (con l'offerta giusta non è da escludere una cessione), ma le altre trattative vanno avanti: da quella complicata per Marco Palestra, dove - scrive Tuttosport - "un po' tutti i protagonisti della trattativa siano convinti che alla fine arriverà la fumata bianca" fino ai casi diversi di Ivan Provedel e Oumar Solet, entrambi vicini al nerazzurro.

Rinnovi e variabile tattica

Nella testa di Chivu faranno parte della prossima squadra anche Henrikh Mkhitaryan e Stefan De Vrij. "Il rinnovo dell’armeno è pressoché certo, quello dell’olandese molto probabile - sostiene TS -. Ne deriva che, pur non potendo disporre dei giocatori impegnati oltreoceano - i cui rientri sono legati al percorso delle proprie nazionali -, potrebbe sfoggiare il classico 3-5-2 della casa. O meglio: a corto di forze sarà proprio l’attacco, rappresentato dal solo Pio Esposito, visti gli impegni mondiali di Lautaro, Thuram e Bonny. Chissà che non possa essere l’occasione di testare qualche assetto alternativo". Il quotidiano non fa riferimento allo difesa, dove Bastoni guiderà la linea, ma l'idea di sperimentare il 3-4-2-1, e magari orientare (almeno in parte) le strategie di mercato per avere questa opzione tattica, non è così remota dai pensieri del tecnico.