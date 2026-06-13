Uscita dal campo tra gli applausi dei presenti allo stadio Santiago Bernabeu per Esteban Cambiasso, protagonista del Corazon Classic in corso di svolgimento tra le leggende di Inter e Real Madrid. Il Cuchu, che dal Real è approdato in nerazzurro nel 2004, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo aver abbandonato la contesa: Parlare soltanto della partita è riduttivo, l'importante per noi è vederci, trovarci, viaggiare insieme come una volta e poi indossare la maglia dell'Inter. Giocare al Bernabeu mi riporta alla mente ricordi magnifici: non solo per la vittoria della Champions del 2010, ma anche perché sono arrivato qui quando avevo 15 anni per inseguire il mio sogno di diventare calciatore".

"Per il Real ho dato tutto"

L'argentino ha poi ringraziato il tifo madridista per l'omaggio rivoltogli quando ha lasciato il campo: "Bello l'applauso dei tifosi, hanno capito che ho dato tutto per la maglia del Real Madrid, facendo cose buone e altre meno buone e questo è importante".