È stato del Profeta Hernanes il gol del momentaneo vantaggio delle Inter Legends nella sfida odierna contro le glorie del Real Madrid al Bernabeu. Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la partita, il brasliano non nega di essersi particolarmente emozionato per questa sua prima volta nello stadio delle Merengues: "Quando sono entrato in campo mi sono venute le lacrime, non avevo mai giocato al Bernabéu ed essere qui è meraviglioso. Ho dovuto cambiare piede sul rigore perché ho una scarpa rotta e tirando di sinistro il portiere è riuscito a pararlo: meno male che sono riuscito a far gol sulla respinta".