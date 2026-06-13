Raffica di domande, di calcio e non solo, per Beppe Bergomi, ora impegnato come allenatore delle Inter Legends nella sfida contro il Real Madrid ma nei giorni scorsi protagonista della Milano Football Week. Ecco cosa dichiara in sessanta secondi alla Gazzetta dello Sport:

Chi vincerà i Mondiali?
"Brasile".

La Serie A?
"Inter"

La Champions League?
"Il Liverpool".

Thuram o Lautaro, chi ha più chance di vincere il Pallone d'Oro?
"Thuram... Anzi, no, Lautaro. Mi sono confuso, li metto dentro entrambi".

Uno della Juve che vedresti bene all'Inter?
"Bremer".

Un ex compagno al quale sei ancora affezionato?
"Riccardo Ferri".

Chivu rimarrà all'Inter fino al?
"2032".

Sezione: Focus / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 13:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.