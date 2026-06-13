È il Real Madrid Leyendas ad aggiudicarsi il Corazon Classic 2026: in un Santiago Bernabeu pieno in ogni ordine di posto, la formazione delle leggende madridiste ha superato le leggende dell'Inter in rimonta per 2-1. Non sfigurano i nerazzurri allenati da Beppe Bergomi, che passano anche in vantaggio con Hernanes che dopo essersi visto parare un calcio di rigore da Pedro Contreras è lesto a ribadire in rete al 40esimo, gol difeso bene fino al 70esimo quando, nel giro di cinque minuti, il Real piazza l'uno-due vincente coi gol in fotocopia di Pepe e David Barral, che dopo la rete si lascia andare ad un'esultanza in stile Cristiano Ronaldo.

Bergomi: "L'importante era la prestazione"

L'Inter reagisce, trova anche il gol del 2-2 con Danilo D'Ambrosio ma il tutto è vanificato da un fuorigioco un po' dubbio. Nel finale, Borja Valero a porta spalancata manca l'appuntamento col pallone per il pareggio che sarebbe stato anche meritato. Alla fine, abbracci e applausi per tutti. A fine gara, Beppe Bergomi parla ai microfoni di Inter TV: "Primo tempo molto bene, abbiamo dato il 100%. L'importante era la prestazione, tutti hanno accettato le sostituzioni e dato il massimo della disponibilità".