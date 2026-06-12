Appuntamento con Javier Zanetti lunedì a Napoli. Il Comune del capoluogo campano comunica che il prossimo 15 giugno, alle ore 12.00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Una serata di stelle per PUPI – Grande charity show per Napoli con leggende e artisti dello spettacolo e dello sport”.

All’incontro prenderanno parte il sindaco della città Gaetano Manfredi, l’assessora allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante e lo stesso Javier Zanetti, fondatore della Fondazione PUPI, ente filantropico del Terzo Settore. Al termine della presentazione è previsto un punto stampa dedicato ai temi dell’iniziativa benefica.