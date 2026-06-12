Un momento speciale alla vigilia del Corazón Classic per gli Inter Club di Madrid e Barcellona: una delegazione di circa sessanta membri, composta dai soci dei due Club spagnoli ai quali si è aggiunto un gruppo proveniente dall'Italia, ha avuto l'occasione di partecipare a un esclusivo Meet&Greet con le Legends nerazzurre arrivate a Madrid per disputare il Corazón Classic Match contro il Real Madrid Leyendas.

Il presidente Marotta consegna un premio speciale

L'evento si è tenuto in una location esclusiva nel cuore della capitale spagnola: i partecipanti hanno avuto modo di condividere momenti speciali con le Legends dell'Inter, con la possibilità di scattare foto e collezionare autografi. Nel corso dell’evento sono stati premiati gli Inter Club di Madrid e Barcellona con un cofanetto di pin celebrative consegnato dal Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta. Un momento che ha reso questo incontro ancora più speciale e che conferma la solida presenza in Spagna di tifosi nerazzurri soci Inter Club: un legame forte, fondato sulla grande passione per i colori nerazzurri a livello internazionale.