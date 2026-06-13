Protagonista sul campo del Santiago Bernabeu, lì dove scrisse una pagina tra le più gloriose della storia recente dell'Inter, Javier Zanetti ribadisce che anche in occasione di un match tra vecchie leggende come quello di oggi contro il Real Madrid l'orgoglio di indossare la maglia nerazzurra resta intatto: "È sempre una bellissima esperienza indossare questa maglia, difenderla ovunque. Soprattutto tornare qui al Bernabeu dove per noi interisti ci sono bellissimi ricordi. Inter, ti amo sempre", afferma Pupi in un messaggio pubblicato sui social nerazzurri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: Copertina / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 15:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.