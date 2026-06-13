Intervistato da RMC Sport, Paul Pogba si sbilancia sulle chance di vittoria della Nazionale francese in questi Mondiali: "Se sono favoriti? Direi di sì. Lo pensano tutti, non si può negare. Sappiamo tutti che la squadra francese, in questo momento, con i giocatori in forma, i titolari... Ovviamente, sono i favoriti. Poi sappiamo tutti che un Mondiale non è solo questione di talento, e spesso ci sono decisioni arbitrali, rigori, cartellini... Ma restano comunque i favoriti". L'ex Juve rivela di essere in contatto con parecchi giocatori dei Bleus: "Li lascio concentrare, li lascio in pace, e sanno benissimo che ci sono sempre: cerco di andare a trovarli, ma a volte ci sentiamo via messaggio. Un piccolo "buon incontro" non guasta, ma per il resto li lascio stare. Sono in contatto con Marcus Thuram, con Magnes Akliouche che è mio compagno al Monaco, quindi non parliamo molto, e non parleremo molto, sai. Poi ci sono Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, ma non è che ci scriviamo messaggi tutti i giorni".
Ti aspetti grandi prestazioni da Kylian Mbappé per permettere alla nazionale francese di esprimersi al meglio?
"Certo, anche se vorrei capire cosa significa esattamente grande prestazione. Olivier Giroud ai Mondiali del 2018 ha disputato ottime partite senza segnare. Verrà giudicato allo stesso modo? Se non segna ma è decisivo, se è presente, crea occasioni, eccetera... Allora ovviamente penso che segnerà. È un attaccante, deve segnare, e lo ha sempre fatto, ma può anche dare il suo contributo alla partita, ed è questa la cosa che cconta oggi".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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