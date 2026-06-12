Il “Corazón Classic Match”, partita fra le leggende di Real Madrid e Inter che andrà in scena domani al Bernabeu, sarà l'occasione per i dirigenti delle merengues e dei nerazzurri di incontrarsi e, chissà, parlare di possibili operazioni di mercato, come riporta oggi Tuttosport.

Contatto Inter-Real, Perez e Marotta a cena?

Marotta si intratterrà presumibilmente con Florentino Perez, secondo il quotidiano potrebbero vedersi già stasera a cena, come gesto di cortesia, oppure direttamente al Bernabeu. I rapporti sono ottimi, neppure scalfiti dalla vicenda Dumfries, passato al Real attivando la clausola rescissoria, una volontà che le merengues hanno comunicato alla società di via della Liberazione. L'olandese aveva già comunicato da tempo l'intenzione di provare una nuova avventura e anche per questo aveva cambiato agente.

Inter, Nico Paz resterà un sogno: ma gli altri "esuberi"...

In entrata, invece, "l'Inter e pure il fondo Oaktree guardano a Madrid da tempo per un possibile colpo mediatico come regalo per lo scudetto numero 21", si legge nell'articolo. Quello di Nico Paz sembra destinato a rimanere un sogno, l'argentino probabilmente farà altri dodici mesi a Como dove assaggerà il palco della Champions League.

"Al di là del futuro di Nico Paz, nella ricca rosa del Madrid, però, ci sono tanti altri giocatori che l'Inter accoglierebbe volentieri - scrive ancora il quotidiano -. Saranno in tanti, per esempio, nella zona della trequarti dove Mourinho potrebbe avere a disposizione, fra mezzali offensive, trequartisti puri ed esterni d'attacco con capacità di accentrarsi, gente come Bellingham, Brahim Diaz, Arda Guler, i giovani Mastantuono e Palacios, il rientrante Endrick. In più lo "Special One" ha chiesto Bernardo Silva che lascerà il Manchester City. Di qualità ce n'è in abbondanza dunque e fra gli esuberi di lusso potrebbe esserci per esempio quel giocatore di qualità, abile a creare superiorità e dare fantasia, che Chivu vorrebbe tanto come jolly offensivo da inserire nella sua prossima Inter".