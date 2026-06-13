"Potenza, unione e fiducia. Credo che siano le caratteristiche che rappresentano meglio questo gruppo". Ardon Jashari, centrocampista del Milan, parla così, al Corriere dello Ticino, della Nazionale svizzera, che stasera farà il suo debutto al Mondiale sfidando il Qatar.
"Sappiamo di avere qualità, esperienza e tanti giocatori che stanno vivendo momenti importanti nelle rispettive carriere - ha aggiunto l'ex giocatore del Bruges -. Non vogliamo nasconderci dietro false modestie: sappiamo che ci aspetta una competizione difficilissima, ma crediamo di poter fare un buon Mondiale. La cosa che mi rende più fiducioso è vedere quanto stiamo bene insieme. C'è grande unione, ognuno è pronto a sacrificarsi per l'altro e quando hai uno spogliatoio così puoi affrontare qualsiasi avversario. Siamo in venticinque e ognuno di noi sente sia il privilegio sia la responsabilità di essere qui. Il calcio svizzero sta crescendo molto e tanti altri giocatori forti avrebbero potuto essere convocati. I tifosi si aspettano tanto da noi e io cercherò di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita in cui avrò la possibilità di giocare".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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