Hakan Calhanoglu non ha voluto lasciare nulla al caso per il debutto della Nazionale turca al Mondiale, competizione alla quale mancava da 24 anni. Alla vigilia della sfida all'Australia, il capitano della squadra di Vincenzo Montella ha svelato di aver chiesto qualche dritta a un compagno di squadra, Manuel Akanji, che ha sfidato recentemente i Socceroos in amichevole con la Svizzera: "Ho parlato con Akanji, visto che ha giocato da poco contro l'Australia. Ho parlato un po' con lui, mi ha dato qualche consiglio. Ma lo tengo per me", le parole del centrocampista dell'Inter.

Calha, in precedenza, aveva parlato così del prossimo avversario dei turchi: "Naturalmente, abbiamo un immenso rispetto nei loro confronti. Non sottovalutiamo nessuno. Sappiamo che sono una squadra fisicamente forte, li abbiamo analizzati. Dobbiamo essere particolarmente attenti sui calci piazzati. Ma la nostra squadra è più talentuosa, più veloce e più dinamica. Pertanto, faremo vedere la nostra forza. Abbiamo giocatori di talento ed esperienza, di altissimo livello. Come ho detto, non sottovalutiamo nessun avversario. Saremo pronti al 100% per la partita di domani".