Intervistato qualche giorno fa da Idnes.cz, il portiere dello Sporting Braga e della Nazionale della Cechia Lukas Hornicek ha parlato delle sue aspettative per i Mondiali, iniziati però male per la sua Nazionale sconfitta dalla Corea del Sud nel primo match del girone, ma con un occhio anche a quello che sarà il suo futuro, visto che nelle ultime ore si è tornato a parlare di lui come obiettivo Inter: "Dopo i Mondiali mi aspetto di tornare a Braga per la preparazione pre-campionato. Poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".

In queste ore stanno scrivendo dell'interesse dei grandi club. Cosa ne pensi?

"Mi rende molto felice. È una ricompensa per un lavoro di lunga data. Sono estremamente grato. Non a tutti capita di essere così visibili come di sentire parlare così tanto di me. Sì, è una bella sensazione".

Hai superato il fatto che tu e il Braga non siate arrivati ​​in finale di Europa League?

"Mi dà ancora fastidio. Eravamo convinti di potercela fare, il Friburgo non era migliore di noi. In circostanze diverse forse ce l'avremmo fatta, è mancato solo quel quacosa in più. Penso che sarebbe fantastico arrivare il più lontano possibile qui ai Mondiali. Ci piacerebbe sicuramente superare la fase a gironi e poi vedremo cosa succederà. Farebbe la differenza giocare contro una favorita come la Spagna o contro una squadra che sulla carta è più debole".