Nel corso dell'ultimo aggiornamento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su due delle situazioni più interessanti del mercato italiano: il rinnovo di Gianluca Mancini con la Roma e il futuro di Davide Frattesi, che continua a essere accostato al Nottingham Forest.

Roma al lavoro per blindare Mancini

Secondo Romano, il club giallorosso è determinato a prolungare il contratto del proprio difensore e avrebbe già migliorato la proposta presentata al giocatore.

"La Roma sta continuando a spingere sul rinnovo di Mancini. Mi risulta che la Roma abbia migliorato la sua offerta a Gianluca Mancini. Vedremo come proseguiranno i contatti per arrivare a una fumata bianca", ha spiegato il giornalista.

Un ruolo decisivo lo avrebbe avuto anche Gian Piero Gasperini, che considera il centrale un elemento imprescindibile del progetto tecnico: "Gasperini è stato chiarissimo, cioè Mancini non si tocca. È una figura troppo importante per il progetto Roma".

Romano ha inoltre evidenziato il peso del difensore all'interno dello spogliatoio: "Il contributo di Mancini è sotto gli occhi di tutti, ma anche a livello di leadership. Oggi per la Roma perdere un giocatore come Mancini sarebbe un segnale non positivo".

Frattesi apre alla Premier League

Nessun no al Nottingham Forest

Sul fronte Inter, invece, continua a tenere banco il futuro di Davide Frattesi. Secondo Fabrizio Romano, il centrocampista non avrebbe chiuso le porte a un trasferimento in Inghilterra.

"Quello che mi risulta è che il Nottingham Forest abbia un’apertura da parte del giocatore. Frattesi darebbe apertura alla possibilità Nottingham Forest, quindi non c'è un 'No'", ha rivelato il giornalista.

Pur restando l'Italia la destinazione preferita del centrocampista, un'esperienza in Premier League sarebbe comunque presa in seria considerazione: "È chiaro che l'Italia per Frattesi sarebbe la priorità, ma Davide Frattesi non chiude le porte al Nottingham Forest".

L'affare con il Manchester City può cambiare gli scenari

Per il momento manca però l'intesa tra i club. La situazione del Nottingham Forest è infatti strettamente legata alla possibile cessione di Elliot Anderson. Come spiegato da Romano, il Manchester City avrebbe presentato un'offerta da 106 milioni di sterline più 15 milioni di bonus, per un totale di 121 milioni di pound, proposta respinta dal club inglese che vorrebbe la stessa cifra ma interamente garantita.

Proprio dall'evoluzione di questa trattativa potrebbe dipendere anche il futuro di Frattesi. In caso di cessione di Anderson, il Nottingham Forest avrebbe infatti le risorse necessarie per accelerare sull'acquisto del centrocampista dell'Inter, che resta alla finestra in attesa degli sviluppi.